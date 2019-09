Diego Pituca sofre entorse no tornozelo e pode desfalcar o Santos contra o Grêmio

17/09/2019 | 13:13



Na luta pela reabilitação no Campeonato Brasileiro depois da derrota para o líder Flamengo, o Santos poderá ter um importante desfalque para a partida contra o Grêmio, neste sábado, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela 20.ª rodada. O meia Diego Pituca, que cumpriu suspensão automática no final de semana, sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo no treino da última segunda-feira.

O jogador, de acordo com a assessoria de imprensa do Santos, Diego Pituca já começou a fisioterapia no CT Rei Pelé, em Santos, e será reavaliado diariamente. Por isso, ele não foi a campo no treinamento desta terça-feira, quando o técnico argentino Jorge Sampaoli, como costumar fazer, só liberou os primeiros minutos para a imprensa.

Diego Pituca passará por exame de imagem ainda nesta terça-feira, mas a primeira avaliação dos médicos é positiva. A tendência é de apenas um trauma, sem problema de ligamento. Além dele, Evandro teve um edema na coxa esquerda e iniciou a transição de campo na última segunda. A expectativa é que ele se recupere em tempo e fique disponível para Jorge Sampaoli.

Com a novidade, Diego Pituca pode ser desfalque no Santos junto do zagueiro Gustavo Henrique, suspenso pelo terceiro cartão amarelo recebido contra o Flamengo. Uma possível escalação é Everson; Victor Ferraz (Aguilar), Lucas Veríssimo, Luan Peres e Jorge; Alison, Diego Pituca (Carlos Sánchez) e Evandro (Carlos Sánchez); Marinho, Soteldo e Eduardo Sasha.

O Santos é o terceiro na tabela de classificação do Brasileirão com 37 pontos, a cinco do líder Flamengo, que enfrentará o Cruzeiro também neste sábado.