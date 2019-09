Modelo de entrada, LG K8+ chega ao mercado por R$ 699

Da Redação, com assessoria



17/09/2019 | 13:18

A LG apresentou ao mercado brasileiro o novo membro da família K: o LG K8+. Apesar de ser um smartphone de entrada, o lançamento traz recursos geralmente disponíveis em celulares de categorias superiores, como inteligência artificial, botão Google Assistente, e resistência militar certificada. O modelo chega pelo preço sugerido de R$ 699. É possível encontrá-lo nas cores azul, preto e platinum.

O LG K8+ vem com processador Quad-Core de 1.3 GHz, 16 GB de memória interna e 1 GB de RAM. Outra característica diferenciada é a presença do sistema operacional Android GO, o primeiro modelo da marca no Brasil a trazer essa versão mais leve, específica para smartphones de entrada. Ainda conta com tela de 5,45 polegadas, bateria de 3.000 mAh e conjunto de câmeras com 8 megapixels (traseira) e 5 megapixels (frontal).

