Lançamento da ASUS: ZenFone Max Pro (M2) chega a partir de R$ 1.699

Da Redação, com assessoria



17/09/2019 | 13:18

A ASUS anunciou nesta segunda-feira (16) o lançamento do Zenfone Max Pro (M2). O modelo chega ao mercado em duas versões. O smartphone com 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento interno tem preço sugerido de R$ 1.699, já o aparelho com 4 GB e 128 GB, respectivamente, sai por R$ 1.799. É importante ressaltar que essa é a única diferença entre eles.



Com tela de 6,3 polegadas, o Zenfone Max Pro (M2) oferece processador Octa-Core de 2.2 GHz. A nova bateria de 5.000mAH promete até 10 horas ininterruptas de games, 19 horas filmes e 23 horas de navegação na web via Wi-Fi. Quando o assunto é câmera digital, o smartphone vem com um conjunto duplo na parte traseira (12 megapixels + 5 megapixels), além de uma frontal de 13 megapixels.

Disponível nas cores Black Saphire e Titanium, o Zenfone Max Pro (M2) já pode ser adquirido na loja oficial da ASUS, bem como varejistas ao redor do Brasil.

