Como limpar o histórico de vídeos assistidos no YouTube

Bianca Bellucci



17/09/2019 | 13:18

O histórico de vídeos assistidos no YouTube pode atrapalhar quem procura mais privacidade na hora de usar a rede social. Se você não quer que outros saibam o que você está buscando, o 33Giga ensina o procedimento. A seguir, veja como apagar as pesquisas feitas no celular e no computador.

No celular

1. Após abrir o aplicativo do YouTube em seu smartphone, clique em seu perfil, no ícone do canto superior direito.

2. Dê um toque em “Configurações”.

3. Vá até “Histórico e privacidade”.

4. Selecione “Limpar histórico de pesquisa”. Confirme a ação e pronto! Você não verá mais as buscas feitas.

No computador

1. Abra o YouTube em seu navegador favorito. Depois, clique em “Histórico”.

2. No menu da lateral direita, mude para “Histórico de pesquisa”.

3. Dê um toque em “Limpar todo o histórico de pesquisa”. Confirme a ação e as buscas anteriores não vão mais aparecer.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Já que o assunto é YouTube, confira os vídeos mais odiados da rede social: