Marcos Mion dá detalhes sobre os participantes de A Fazenda 11: -Vai ter confusões maiores

17/09/2019 | 13:10



Estreia nesta terça-feira, dia 17, a décima primeira temporada de A Fazenda, um dos realities shows mais esperado de todos. Ao longos dos anos, o programa, exibido pela Record TV, entregou muitos momentos marcantes, formou casais e, é claro, proporcionou diversas polêmicas. Um exemplo disso é que até hoje alguns acontecimentos são comentados, a ponto de, até mesmo, virarem memes na internet!

No entanto, para Marcos Mion os telespectadores ainda não viram de tudo! Mesmo depois de uma conturbada décima edição, com direito a agressão, expulsão e muita treta, o apresentador do reality declarou durante o Hoje em Dia desta terça-feira que a 11ª promete ainda mais do que as anteriores.

- Eu acho que a gente não vai ter confusões como essas (falando das brigas da décima edição), a gente vai ter confusões maiores, começou o apresentador.

- Esse elenco foi escolhido baseado no que o povo gosta, e o povo gosta de intensidade. Se é para ter romance, tem que ser intenso, se é para ter amizades, elas têm que ser malucas. E esse elenco vai trazer isso.

E continua, animado:

- Quando eu vi quem de fato iria entrar, bicho, ninguém espera... Essa conjunção não foi feita, ninguém acertou a conjunção completa dessa edição.

Socorro! Até o momento nenhum participante foi anunciado e, pelo jeito, os nomes dos peões vão ficar na surpresa até a hora da estreia. Ainda assim, podemos especular, não é mesmo?