EDP e JAC Motors firmam parceria para expandir mobilidade elétrica no País

17/09/2019 | 13:01



A companhia elétrica EDP, anunciou nesta terça-feira, 17, que sua unidade de serviços, a EDP Smart, firmou uma parceria com a JAC Motors na qual se tornou fornecedora indicada de estações de recarga para clientes que comprarem veículos 100% elétricos da montadora chinesa. Além de oferecer soluções de mobilidade elétrica por preços especiais para os clientes da JAC Motors, a EDP Smart também instalará 30 postos de recarga nas concessionárias da empresa no País.

"Acreditamos que a parceria com a JAC Motors estimulará ainda mais a busca por carros eletrificados no País. Com a oferta de uma infraestrutura adequada, alinhada a uma ampla gama de veículos 100% elétricos, a expansão da mobilidade elétrica no Brasil está caminhando para se tornar uma realidade", diz o chefe de Negócios B2C e Mobilidade Elétrica da EDP Smart, Nuno Pinto.

Os primeiros eletropostos de carga lenta foram instalados no showroom da JAC Motors, localizado no Jardim Europa, em São Paulo.

Com potência de 7,4 kW, recarregam veículos elétricos no período de 6 a 7 horas e são indicados para residências e estabelecimentos comerciais.

A EDP tem como meta eletrificar 100% de sua frota até 2030 e busca desenvolver soluções comerciais que promovam a transição energética.

No Brasil, a empresa participou da instalação de um corredor de abastecimento de veículos elétricos entre Rio e São Paulo com seis pontos de recarga, inaugurada no ano passado e que passou a permitir uma viagem completa em veículo elétrico entre as duas capitais. Recentemente, a elétrica iniciou a instalação de rede de recarga no Espírito Santo, com sete pontos distribuídos pelo Estado.