Reinaldo Gottino pede demissão da Record TV e reforça time da CNN

17/09/2019 | 11:45



Desde 2014 no comando do Balanço Geral, da Record TV, Reinaldo Gottino só cresceu em audiência. Acompanhado de Fabíola Reipert, especialista em notícias de personalidades, e do comentarista Renato Lombardi, chegou a conquistar a liderança diversas vezes no horário, derrotando a histórica adversária Rede Globo.

O programa é uma junção de informações do noticiário em tempo real do que acontece no Brasil e no mundo, da vida profissional e pessoal de artistas e tem participação do telespectador.

A Record TV confirma a notificação de Gottino, mas não falará sobre o assunto. A reportagem procurou o jornalista, mas não havia recebido retorno até a publicação desta matéria.

Douglas Tavolaro, que era diretor de Jornalismo da emissora, foi contratado da CNN Brasil em janeiro. A partir de então, diversos profissionais da Globo pediram demissão para integrar o time do canal americano, como Monalisa Perrone, que comandava o Hora Um. Reinaldo Gottino é o primeiro nome de destaque da emissora de Edir Macedo a ir embora.

Nesta segunda-feira, 16, o apresentador do Balanço Geral publicou uma foto no Instagram em que aparece de costas olhando para os logotipos da Record TV. Apesar de não escrever nenhum texto, a postagem foi comentada por diversas personalidades, como Adriane Galisteu, que desejaram sorte no novo desafio.

Sempre ao lado dos companheiros, Reinaldo Gottino comemorava cada dia em que o Balanço Geral conquistava o primeiro lugar em audiência. No fim de agosto, o jornalista chegou a derrotar dois programas da Globo. "Que semana! Para entrar para a história", escreveu na ocasião.