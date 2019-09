Intérprete de Chiquinha fala sobre a morte do marido: O amor da minha vida se foi

17/09/2019 | 11:11



A atriz María Antonieta de las Nieves, intérprete da personagem Chiquinha no seriado mexicano Chaves, falou pela primeira vez sobre a morte do marido, o produtor e locutor de televisão Gabriel Fernández, de 85 anos de idade e que estava internado devido a pneumonia. Em entrevista exibida no programa Un Nuevo Día, da rede Telemundo, María deu uma declaração forte sobre o momento de luto:

- Hoje minha vida mudou completamente. O amor da minha vida se foi, não sei o que posso ser e não quero falar nada mais. Tenho que pensar o que eu vou fazer, para que vou viver, se quero seguir vivendo ou não, se vou ao exterior, não sei.

Florinda Meza, que interpretou a Dona Florinda, deixou uma mensagem de consolo à ex-colega de elenco, demonstrando que as rixas entre elas ficaram para trás:

María Antonieta: Quero lhe dar os meus sentimentos de pêsames pela morte de seu amado marido, Gabriel. Entendo perfeitamente o que você sente e acompanho você nesta dor. Espero que você encontre conforto e paz em breve, escreveu no Twitter.

María Antonieta e Gabriel Fernández ficaram juntos por mais de 48 anos. Eles tiveram um filho juntos, chamado Gabriel. O locutor ainda era pai de Verónica, fruto de um relacionamento anterior.