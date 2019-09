Mais cinco novos ônibus já circulam em Santo André

Do Dgabc.com.br



17/09/2019 | 09:33



A Viação Vaz, uma das empresas que integram o Consórcio União Santo André, gerenciada pela SATrans (Santo André Transportes), colocou em operação ontem cinco novos ônibus em suas linhas municipais.

A entrega faz parte do pacote de renovação da frota municipal, que contará com 50 veículos novos até o fim do ano. Em pouco mais de um mês, Santo André passou a contar com 40 novos veículos, sendo 30 da Viação Guaianazes, além de dez entregues pela Viação Vaz.

Todos os veículos são 100% acessíveis, graças à nova plataforma de elevação com acionamento automático para pessoas com deficiência. As poltronas foram desenvolvidas a partir de vários estudos de ergonomia e houve ganho de 30% na capacidade de transporte de passageiros.