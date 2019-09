Luan Santana pede a namorada em casamento em passeio de balão em Portugal

17/09/2019 | 08:10



Luan Santana vai casar! Depois de anunciar o casamento com Jade Magalhães, o cantor sertanejo compartilhou com os seguidores no Instagram na última segunda-feira, dia 16, que o pedido aconteceu durante um passeio de balão que o casal realizou em Portugal.

No vídeo, Luan fala sobre se sentir pronto para oficializar a união com Jade, com quem namorada há mais de 11 anos.

- Você é a mulher da minha vida. Não existe momento melhor do que esse para fazer o que eu quero fazer. Quer casar comigo?, diz Luan enquanto exibe a aliança.

Na legenda da publicação, ele relembrou o início do namoro e falou dos planos futuros ao lado de Jade:

Há 11 anos, uma garota de cabelos negros me amarrou debaixo de seus cabelos negros. Ela me conheceu cantando, mas foi ela quem me cantou a canção mais linda. Enquanto eu vivia as emoções de um novo e louco mundo, ela me mostrava um universo de calmaria e paz. Assim Deus nos fez amigos. Depois senti seu beijo, seu cheiro, o toque das suas mãos e vi que o dia era mais colorido do seu lado. Assim Deus nos fez namorados. Hoje comecei a imaginar um futuro do seu lado, um filho no meio de nós dois na cama, uma cadeira de balanço na varanda e então assim, perto do céu, acima das nuvens, Deus nos faz noivos. Pra quem sempre cantou o amor, hoje eu te entrego tudo o que há de bom em mim. More em mim e me deixe morar em você, porque no fundo você sabe que sempre foi a minha casa. Saiba que agora será o meu mundo, escreveu o cantor.

Jade, claro, também compartilhou com seus seguidores o momento especial. Ao postar uma foto da aliança, ela falou sobre o pedido de casamento:

16/09/2019. Eu sonhei com esse dia. E foi além de qualquer expectativa, mais lindo e mais poético do que eu poderia imaginar. SIM, com o céu como cenário, eu te aceitei. Te aceitei desde o dia que te conheci. Afinal, Deus sempre foi nossa melhor e maior testemunha. Sou sua namorada, amiga, noiva, esposa... quero ser toda sua, mãe dos seus filhos, avó dos seus netos, sua eterna companheira. Obrigada por me ensinar o verdadeiro significado do amor, sou apaixonada por você Luan. te amo!, disse.

Nos comentários das publicações, diversos famosos desejaram felicidades aos pombinhos:

Seus lindos!!!!! Que Deus abençoe muito!, escreveu Camila Queiroz.

Ahhhhhh que lindos!!!! Parabéns noivinha, vocês são lindos juntos! Muito muito muito muito amor!!!!!!!, disse Romana Novais.

Eu sempre torci muito por esse dia ! Amo vocês tanto, escreveu Ivete Sangalo.