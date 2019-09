17/09/2019 | 08:09



O Tribunal Especial da ONU para o Líbano anunciou nesta segunda-feira, dia 16, ter indiciado um membro do grupo xiita Hezbollah - acusado de ter participado, em 2005, do assassinato do premiê libanês, Rafic Hariri - por outros três ataques contra políticos. Salim Jamil Ayyash, de 55 anos, que está em liberdade, foi acusado de atentados contra Marwan Hamadé, Georges Haoui e Elias Murr, em 2004 e 2005. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.