17/09/2019 | 07:33



O ex-prestador de serviços de uma agência de espionagem dos EUA Edward Snowden disse que adoraria receber asilo do presidente francês, Emmanuel Macron. A declaração foi feita depois que a ministra francesa da Justiça disse que, se dependesse dela, lhe ofereceria asilo. Snowden mora na Rússia desde 2013, quando revelou detalhes de programas de vigilância secretos dos EUA. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.