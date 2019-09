Após nova derrota, Chapecoense confirma acerto com técnico Marquinhos Santos

16/09/2019 | 21:13



Depois de não conseguir fechar com Lisca, a diretoria da Chapecoense oficializou na tarde desta segunda-feira o acerto com o técnico Marquinhos Santos, que subiu recentemente com o Juventude para a Série B do Brasileiro.

A apresentação está marcada para esta terça-feira e a estreia será no domingo, contra o Internacional, no Beira-Rio, pela 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A missão de Marquinhos Santos, que chega acompanhado do auxiliar Edson Borges, é livrar o time catarinense do rebaixamento.

Sem vencer há quatro jogos e vindo de três derrotas seguidas, a Chapecoense amarga a penúltima colocação, com apenas 14 pontos, quatro a menos que o Fluminense, primeiro fora da zona de degola. No último sábado, a equipe foi derrotada por 2 a 1 pelo Vasco, em Chapecó, no fechamento do primeiro turno da competição.

Marquinhos Santos se despediu do Juventude com vitória sobre o Náutico, por 2 a 1, no estádio Alfredo Jaconi, na noite do último domingo, pelo jogo de ida da semifinal da Série C. O mesmo aconteceu com o meia Renato Cajá, que vai defender a Ponte Preta na sequência da temporada.

Aos 40 anos, Marquinhos Santos chegou a atuar nas categorias de base do Santos, mas não vingou como profissional e decidiu ser treinador. Desde então, comandou Coritiba, Bahia, Fortaleza, Figueirense, Paysandu, Londrina e São Bento, além do Juventude.