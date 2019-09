Felipe Neto sobre ameaças: 'Já tirei minha mãe do Brasil'

16/09/2019 | 19:02



O youtuber Felipe Neto afirmou em seu Twitter nesta segunda-feira, 16, que vem sofrendo ameaças e chegou a tirar sua mãe do País por motivos de segurança.

"Infelizmente a notícia é real. As ameaças se intensificaram e estamos montando um documento para dar entrada na polícia. Já tirei minha mãe do Brasil e estou vivendo com o mínimo possível de exposição", disse Felipe Neto.

Por meio de um comunicado divulgado por sua assessoria, Felipe Neto afirma que cancelou sua participação na palestra Educação e a Criatividade, que ocorreria na terça-feira, 17, no evento Educação 360, no Rio de Janeiro, "devido à ameaças que atentam contra a sua vida e de sua família".

Felipe Neto falou sobre sua ausência: "É estarrecedor que, no Brasil, em 2019, um indivíduo seja impossibilitado de se manifestar e lutar contra qualquer tipo de censura e opressão sem ser ameaçado."

"Quero dizer que continuarei lutando, enfrentando o obscurantismo e a opressão, por todos os meios que me cabem, pela defesa do amor e da união até o fim, até onde for possível e até onde minhas forças e meu coração aguentaram", prosseguiu.

"Desde que a ação que promoveu contra a censura, a opressão e o preconceito na Bienal do Livro - onde comprou e distribuiu gratuitamente 14 mil exemplares com a temática LGBTQ ... Felipe Neto vem recebendo todo tipo de ameaças", ressalta o comunicado.

Confira a íntegra do comunicado divulgado pela assessoria de Felipe Neto abaixo: