Danilo Avelar e Manoel treinam e devem reforçar Corinthians contra o Del Valle

16/09/2019 | 18:50



O Corinthians contou com os retornos do lateral-esquerdo Danilo Avelar e do zagueiro Manoel na reapresentação do elenco aos treinos nesta segunda-feira. Os dois ficaram de fora da derrota para o Fluminense por 1 a 0, mas devem reforçar o time na partida de quarta-feira, às 21h30, contra o Independiente Del Valle, na arena em Itaquera, palco do duelo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana.

Avelar e Manoel se recuperaram de problemas musculares. O primeiro deles sequer viajou para Brasília, onde ocorreu o confronto de domingo pelo Campeonato Brasileiro. Já o zagueiro ficou no banco de reservas, mas pediu ao técnico Fábio Carille para não entrar em campo, pois sentia dores na panturrilha direita.

Além de contar com estes dois reforços, o treinador poderá voltar a escalar Clayson, que ficou fora do último jogo por estar suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O time para o duelo contra os equatorianos ainda não foi esboçado. Os titulares ficaram na academia na atividade desta segunda-feira e os reservas foram a campo.

A tendência é a de que Carille repita na quarta o time que vinha jogando. O goleiro Cássio, apesar de ter falhado nas duas últimas partidas, é titular absoluto. O Corinthians deve entrar em campo com a seguinte formação: Cássio; Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Gabriel, Júnior Urso e Mateus Vital; Pedrinho, Vagner Love e Clayson.

No domingo, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, o Corinthians conheceu sua primeira derrota desde o reinício das competições após a Copa América. O time, no entanto, ainda está invicto na Copa Sul-Americana. Desde a primeira rodada lá se vão quatro empates e quatro vitórias em oito jogos disputados.

No Brasileirão, o próximo compromisso da equipe corintiana está marcado para sábado, quando enfrentará o Bahia, às 19 horas, em novo jogo em São Paulo, onde abrirá a sua campanha no segundo turno da competição. Com a derrota sofrida diante do Fluminense, a equipe alvinegra estacionou nos 32 pontos e caiu para a quinta posição. O Internacional, com 33 pontos, assumiu a quarta colocação após bater o Atlético-MG por 3 a 1, também no último domingo, em Belo Horizonte.