Meghan Markle é criticada após parabenizar o marido, príncipe Harry: Ela não poderia deixar que fosse só sobre ele

16/09/2019 | 17:11



Meghan Markle foi criticada após escrever um pequeno texto no dia do aniversário de seu marido, príncipe Harry. Como você viu, a Duquesa de Sussex postou nove fotos da vida de Harry no Instagram e, na legenda de sua publicação, escreveu o seguinte:

O seu trabalho nas causas que você se importa tão profundamente me inspira todos os dias. Você é o melhor marido e o pai mais incrível para o nosso filho. Nós te amamos. Que você tenha o aniversário mais feliz!

Acontece que a declaração não pegou bem e alguns internautas criticaram Meghan pela homenagem. Veja alguns comentários:

Ela não poderia deixar que fosse só sobre ele. Ela tinha que dizer qual era o melhor marido dos três..., comentou uma moça, referindo-se aos relacionamentos anteriores da duquesa.

Hoje é sobre o Príncipe Harry, não sobre você, Meghan. Fico feliz em ouvir que de todos os seus maridos, o Harry é o melhor!!!, ironizou uma segunda.

O que você quis dizer com Você é o melhor marido? Em referência ao quê, a quem? O pai mais incrível, sim, mas o que você quis dizer com Você é o melhor marido?, questionou uma terceira.

Eita! Tem gente que não perdoa, né? E aí, o que você achou?