Kim Kardashian descobre que não tem lúpus, mas doença autoimune menos grave: Aliviada

16/09/2019 | 17:11



No episódio de Keeping Up With The Kardashians que foi ao ar no dia 8 de setembro, Kim Kardashian recebeu um resultado positivo para lúpus e artrite. No entanto, no episódio que foi ao ar no último domingo, dia 15, a empresária fez mais um exame que descartou ambas as doenças.

Após fazer um ultrassom em suas mãos, que estavam inchadas e doloridas, o médico de Kim revelou que ela não tem lúpus, mas sim artrite psoriática, uma doença autoimune menos grave que atinge pessoas que, assim como a empresária, sofrem de psoríase.

- Estou tão aliviada, disse a Kardashian durante o programa. A dor vai vir e ir embora algumas vezes, mas eu posso lidar com isso e não irá me parar.

Ela contou, também, que está tendo que tomar remédios para controlar a dor, e que se sentiu muito assustada após receber o teste positivo.

- Doenças autoimunes são muito assustadoras. Quando recebi um diagnóstico, eu não percebi que era uma dessas pessoas, mas antes de saber se eu era, quando eu estava na espera, não parava de pensar no pior cenário possível que poderia acontecer e em como viveria minha vida.

Durante entrevista ao Entertainment Tonight, a empresária contou que se sentiu muito deprimida após receber o resultado positivo, principalmente pela ansiedade para saber se realmente teria alguma doença mais séria:

- Quando você faz o exame e recebe um resultado que não estava esperando, você definitivamente passa algum tempo sozinha com essa pequena depressão, do tipo: Ok, quais são todas as coisas que podem acontecer? Como será a minha vida a partir de agora? Eu realmente quero ser ativa para meus filhos. Então isso foi como um gatilho.

Mas Kim garantiu que não ficou deprimida por muito tempo, já que logo deu a volta por cima e tentou ser mais positiva em relação ao assunto:

- Não importa o que esteja acontecendo em sua vida, você pode tirar um tempo para o luto por um segundo... e então descobrir como ser positiva a respeito disso, porque não irá mudar. Não tem porquê ficar deprimido e se manter naquele espaço na sua cabeça, mas me senti desse jeito por um minuto.

Kim contou que, enquanto esperava para receber os resultados dos exames, passou por um pico de dor por causa da doença e não conseguiu, nem mesmo, segurar sua filha, Chicago.