Maiara proíbe fotos e abraços de mulheres em show de Fernando Zor e brinca: Meu namorado tá traumatizado

16/09/2019 | 17:10



Não é de hoje que Maiara e Fernando Zor protagonizam cenas de ciúmes nas redes sociais. O episódio dessa vez foi no show de Fernando e Sorocaba na Festa Nacional do Moranguinho, no Rio Grande do Sul, na noite do último domingo, dia 15. Na porta do camarim do cantor tinha um recado da namorada pedindo que ele não tirasse foto com a rainha da festa, uma tradição do local.

E parece que todo mundo cumpriu com o pedido de Maiara. A cantora compartilhou em seu stories do Instagram um vídeo em que Fernando posa com as participantes da festa, e ninguém encosta nele:

-

Até eu fiquei com dó agora. Tadinho, ninguém abraçou ele na foto. Ô gente, é brincadeira, abraça o menino. Rainhas, não faz isso com ele não. Ele disse que ficou com medo.

E continuou:

- Meu namorado tá traumatizado. Disse que o povo tudinho tá evitando ele, e que todo mundo tá com medo de mim. Pode tirar foto, pode conversar, viu? Tá todo mundo autorizado. Ele falou que toda hora alguém tá filmando, vigiando. Tá tudo em paz. Pode abraçar, gente, pode dar beijo no rosto, finalizou Maiara.