'Extreme Makeover Brasil': Otaviano Costa será apresentador do reality

16/09/2019 | 16:37



Otaviano Costa foi anunciado como apresentador do Extreme Makeover Brasil, que irá ao ar no GNT. Segundo o canal, as gravações do reality show começam em novembro de 2019 e tem previsão para ir ao ar em 2020.

"Sim, eu estou aqui no GNT! Fui convidado por eles para apresentar o Extreme Makeover Brasil. ... Será no ano que vem, mas a produção já está começando! ... Estou muito feliz, vamos que vamos, tem bastante coisa para acontecer e eu conto com cada um de vocês", comemorou Otaviano Costa em seu Instagram.

"Otaviano Costa é um excelente comunicador e conversa com todo o País. Queríamos alguém com o tamanho que o projeto tem. O programa vai muito além da decoração", explicou a diretora de conteúdo artístico do GNT, Mariana Koehler.

Como se inscrever para participar do Extreme Makeover Brasil

As inscrições para o Extreme Makeover Brasil serão feitas por meio do e-mail casting.brasil@endemolshine.com.br. "Conte a sua história e nos diga por quê você deve participar do programa", informa comunicado divulgado pelo canal.