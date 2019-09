Luchelle Furtado



16/09/2019 | 16:48

Algumas pessoas sonham em mesclar a viagem com passeios diferenciados. Os lugares para fazer passeio de balão são boas opções para quem quer fugir do óbvio e viver experiências incríveis. As opções variam desde destinos famosos e distantes, como Capadócia, na Turquia, a lugares mais próximos, como Boituva, no estado de São Paulo. Veja a lista completa:

Lugares para fazer passeio de balão