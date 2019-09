Conheça as principais criptomoedas do mercado

Da Redação, com assessoria



16/09/2019 | 16:48

As moedas digitais estão revolucionando a forma como as pessoas lidam com dinheiro. Usadas para fazer remessas internacionais e realizar o pagamento de diversos produtos e serviços, como imóveis e viagens, elas ganharam destaque sobretudo com sua versão mais conhecida, o Bitcoin. Mas o que pouca gente sabe é que existem outros 2,5 mil tipos de criptomoedas.

No infográfico abaixo, a BitcoinTrade, corretora especializada no mercado brasileiro, explora quais são as principais moedas disponíveis e ainda dá 6 dicas para quem quer começar a investir:

