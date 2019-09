Ziraldo será homenageado em São Paulo

Miriam Gimenes



17/09/2019 | 07:30



Em 2017 o cartunista Ziraldo completou 85 anos. Como forma de homenageá-lo, o cartunista Edra resolveu surpreender seu amigo e reuniu 85 caricaturistas que desenharam o artista, cada qual ao seu modo, para o livro Ao Mestre Com Carinho – Ziraldo 85 no Traço, que inclusive é composto por uma caricatura do ilustrador do Diário, Luiz Carlos Fernandes e Seri, que já passou pela redação.

Pois bem. A publicação acaba de ganhar, na categoria homenagem, o Troféu HQMix, o mais importante prêmio do gênero da América Latina, e virou também exposição na Casa Melhoramentos.

Na mostra, que ficará em cartaz até dia 31 de outubro, estão as imagens recolhidas para publicação, que teve ainda a participação dos irmãos de Ziraldo, Zélio e Geraldinho, com a arte da capa e prefácio do livro, texto de apresentação do cartunista/jornalista Jal, presidente da Associação dos Cartunistas do Brasil, e na contracapa, uma mensagem de Jô Soares ao amigo de longa data.

Os cartunistas convidados desta obra manifestaram admiração e carinho pelo mestre Ziraldo, apresentando desenhos dos mais variados estilos e técnicas, entre eles a participação especial de Mauricio de Sousa.



Ao Mestre Com Carinho – Ziraldo 85 no Traço – Exposição. Na Casa Melhoramentos – Rua Tito, 479, em São Paulo. Até 31 de outubro, de segunda a sexta, das 9h às 18h. Gratuito.