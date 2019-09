16/09/2019 | 16:11



Os fãs de Riverdale já podem ficar com o coração ainda mais aquecido porque a Warner Channel divulgou a grande data de estreia da 4ª temporada do seriado, no Brasil. Os novos episódios vão ser transmitidos tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos ao mesmo tempo.

Então prepare a sua pipoca porque no dia 9 de outubro, às 21h40, a série volta ao ar e promete ser ainda mais emocionante. Para quem não sabe, Riverdale é baseada nos personagens Archie Comics e acompanha um grupo de adolescentes em uma aparentemente tranquila cidade, mas que esconde muitos segredos.

A série está passando no canal de televisão desde 2017 e é estrelada por Cole Sprouse, Camila Mendes, Lili Reinhart e K.J. Apa.