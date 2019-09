Bruno Gagliasso dá de presente para Giovanna Ewbank um show particular da cantora favorita dela

16/09/2019 | 16:11



Bruno Gagliasso se superou e deu um presente incrível para a esposa, Giovanna Ewbank, no dia do aniversário dela. A apresentadora completou 33 anos de idade na última sexta-feira, dia 14, e ganhou um show particular de Agnes Nunes, sua cantora favorita. No Instagram, Gioh falou um pouquinho sobre esse momento e ainda agradeceu ao carinho dos fãs nesse dia tão especial:

Meus amores! Primeiramente eu quero agradecer a todas as mensagens de AMOR que recebi ontem de vocês!!! Fiquei emocionada com tanto carinho e tantas homenagens! Obrigada aos fãs, amigos e família por tanto amor! É isso que me dá força para continuar acreditando e lutando por um mundo melhor, com mais amor, empatia, alegria e igualdade! Que esse amor seja espalhado todos os dias por mais e mais pessoas!!! E depois quero contar a vocês que ontem recebi o melhor presente que poderia ganhar! Meu marido @brunogagliasso chamou esse ANJO que tem o nome de @agnesnunes para cantar no meu dia, na minha casa! Vocês imaginam receber a cantora que vocês mais amam na sua casa, NO DIA DO SEU ANIVERSÁRIO??? Foi mágico! Foi lindo! Foi único! Obrigada @agnesnunes por toda a sua sensibilidade, doçura e consciência na hora de cantar! Me emocionei, chorei, amei, e não te largo mais por nada!!! MAIS UMA VEZ OBRIGADA MEUS AMORES, por tudo e por tanto! AMO VOCÊS!!!, escreveu Gioh.

A artista ainda compartilhou um vídeo de Agnes cantando. Muito especial, né?