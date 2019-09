Com dor nas costas, Marcelo desfalca Real Madrid contra PSG na Liga dos Campeões

16/09/2019 | 15:29



Marcelo vai desfalcar o Real Madrid contra o Paris Saint-Germain, nesta quarta-feira, em duelo válido pela rodada de estreia do Grupo A da Liga dos Campeões da Europa, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris, na França. Segundo comunicado do time espanhol, o lateral-esquerdo brasileiro foi diagnosticado com uma cervicodorsalgia pós-traumática, que é uma lesão nas costas.

No último sábado, durante partida contra o Levante, Marcelo sofreu uma pancada nas costas, precisou de atendimento médico, mas continuou no jogo. O francês Ferland Mendy deverá ser o substituto do defensor brasileiro, que entra para a lista de jogadores lesionados do Real Madrid. Os demais são Isco, Luka Modric, Asensio e Valverde.

Quem tem vaga garantida na equipe é o meia Eden Hazard, que fez a sua estreia oficial na vitória sobre o Levante por 3 a 2, no último sábado, pelo Campeonato Espanhol. Em entrevista ao site da Uefa, o belga falou da proximidade do Real Madrid com a maior competição europeia: "Desde que você chega é possível sentir a ligação que o Real Madrid tem com a Liga dos Campeões. Este time é 'o clube'. Estar aqui é um sonho para mim e espero aproveitá-lo ao máximo".

O habilidoso jogador também comentou o trabalho diário com o treinador francês Zinedine Zidane. "É genial poder trabalhar com um treinador que sabe o seu sentimento dentro de campo. Só o tenho o que aprender com ele e estou certo de que tudo vai correr bem", disse.

O Real Madrid vai em busca da 14.ª taça da Liga dos Campeões. Além do Paris Saint-Germain, o time espanhol terá como adversários na fase de grupos da competição o belga Brugge e o turco Galatasaray.