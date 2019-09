Veja os preços e conteúdos da nova família Onix

Leo Alves



16/09/2019 | 15:18

Apresentado na última semana, a nova linha do Chevrolet Onix está disponível em duas carrocerias, tem duas opções de motor e transmissão, além de uma ampla gama de versões. Abaixo, confira os preços e conteúdos de todos os modelos.

Família Onix: preços

Versão 1.0 (hatch, para frotas) – R$ 48.490

Voltada para quem trabalha com frotas, traz como principais itens de série os seis airbags, assistente de partida em rampa, controle de estabilidade e tração, entrada USB dianteira e traseira, e rádio.

LT 1.0 – R$ 51.590 (hatch) / R$ 54.990 (sedã)

Além dos equipamentos da versão anterior, acrescenta o MyLink.

LT 1 – R$ 53.790 (hatch) / R$ 57.190 (sedã)

Acrescenta abertura de porta e partida do motor sem chave, acendimento automático dos faróis, câmera de ré e carregador wireless.

LT 2 – R$ 54.625 (hatch) / R$ 58.025 (sedã)

Adiciona aos itens de série o OnStar e o WiFi a bordo.

LT 3 – R$ 55.590 (hatch) / R$ 58.990 (sedã)

Soma os faróis de neblina e rodas de liga leve de 15 polegadas.

Turbo – R$ 55.590 (hatch) / R$ 58.790 (sedã)

Primeira versão equipada com o motor 1.0 turbo de 116 cv, ela perde as rodas de liga leve, mas conta com assistente de partida em rampa, controles de tração e estabilidade, entradas USB dianteira e traseira, rádio e câmbio automático de seis marchas.

LT Turbo manual – R$ 57.590 (hatch) / R$ 61.190 (sedã)

Perde o câmbio automático, entrando em cena o manual de seis marchas. Soma faróis de neblina, rodas de liga leve de 15 polegadas, OnStar e Wi-Fi a bordo.

LT Turbo automática – R$ 62.890 (hatch) / R$ 66.490 (sedã)

Conta com controle de velocidade de cruzeiro, volante com revestimento premium e câmbio automático de seis velocidades.

LTZ Turbo manual – R$ 60.990 (hatch) / R$ 65.790 (sedã)

É equipada com abertura de porta e partida do motor sem chave, acendimento automático dos faróis, câmera de ré e carregador wireless.

LTZ Turbo automática – R$ 66.290 (hatch) / R$ 70.990 (sedã)

Adiciona o controle de velocidade de cruzeiro, volante com revestimento premium e câmbio automático.

Premier Turbo 1 – R$ 69.990 (hatch) / R$ 73.190 (sedã)

O modelo mais completo conta com roda de liga leve de 16 polegadas, farol do tipo projetor, luz de posição e lanternas em LED, e bancos com material híbrido.

Premier Turbo 2 – R$ 72.990 (hatch) / R$ 76.190 (sedã)

Adiciona alerta de ponto cego, ar-condicionado digital, assistente de estacionamento automático, bancos com revestimento premium e interior em preto e caramelo.

Premier Turbo 3 – R$ 72.990 (hatch) / R$ 76.190 (sedã)

Em relação ao pacote anterior, a única diferença é o acabamento interno em preto e cinza.

—

Foto: Leo Alves/Garagem360 Andamos na nova geração do Chevrolet Onix Foto: Leo Alves/Garagem360 Andamos na nova geração do Chevrolet Onix Foto: Leo Alves/Garagem360 Andamos na nova geração do Chevrolet Onix Foto: Leo Alves/Garagem360 Andamos na nova geração do Chevrolet Onix Foto: Leo Alves/Garagem360 Andamos na nova geração do Chevrolet Onix Foto: Leo Alves/Garagem360 Andamos na nova geração do Chevrolet Onix Foto: Leo Alves/Garagem360 Andamos na nova geração do Chevrolet Onix Foto: Leo Alves/Garagem360 Andamos na nova geração do Chevrolet Onix Foto: Leo Alves/Garagem360 Andamos na nova geração do Chevrolet Onix Foto: Leo Alves/Garagem360 Andamos na nova geração do Chevrolet Onix Foto: Leo Alves/Garagem360 Andamos na nova geração do Chevrolet Onix Foto: Leo Alves/Garagem360 Andamos na nova geração do Chevrolet Onix Foto: Divulgação Andamos na nova geração do Chevrolet Onix Foto: Leo Alves/Garagem360 Andamos na nova geração do Chevrolet Onix