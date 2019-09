Ford no Rock in Rio: montadora exibe Territory e oferece transporte gratuito para clientes

Da Redação, com assessoria



16/09/2019 | 15:18

A Ford é a montadora oficial do Rock in Rio, festival de música que ocorre em duas partes, de 27 a 29 de setembro e de 3 a 6 de outubro, no Rio de Janeiro (RJ). Aproveitando a ocasião, a marca mostrará ao público o seu futuro lançamento no mercado brasileiro: o SUV Territory. O veículo ficará exposto em seu espaço exclusivo dentro da Cidade do Rock, onde terão também pocket shows durante os intervalos da programação oficial.

A marca ainda estará presente na Rota 85, espaço inédito criado este ano para comemorar os 34 anos do Rock in Rio. Nele será possível ver o Mustang, o Edge ST, a Ranger, o EcoSport e o Ka. Todos ambientados dentro do conceito Ford Garage.

Muito além dos veículos, a montadora oferecerá vantagens para seus clientes. Quem for proprietário de um Ford, mas preferir usar o transporte público para chegar ao evento, terá acesso sem custo ao cartão Riocard Mais. Já quem preferir ir pelo Primeira Classe, o transporte oficial do Rock in Rio com entrada privilegiada na Cidade do Rock, poderá obter vouchers gratuitos.

Para aproveitar os benefícios, basta acessar o FordPass, plataforma de serviços e conveniência da marca que pode ser baixada pelo Android e iOS. As informações também estão disponíveis em uma página exclusiva do site da Ford.

