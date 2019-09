Cabos de ignição: saiba quando fazer a manutenção correta

Da Redação



16/09/2019 | 15:18

O sistema de ignição possui diversos componentes que trabalham para o correto funcionamento do motor e, entre eles, estão os cabos de ignição. A função do componente é conduzir a corrente elétrica da bobina até a vela de ignição, sem permitir fugas de corrente, para que seja convertida em uma centelha que dará início à reação de queima da mistura ar/combustível para a partida do carro.

“O cabo de ignição, muitas vezes, é esquecido na hora da manutenção, justamente por ser considerado apenas uma ligação entre a bobina e a vela. Porém, é tão importante no funcionamento do sistema quanto a própria vela”, afirma Fabio Pignatari, gerente de Produto e Desenvolvimento da Lucas.

Divulgação Fazer a manutenção dos cabos de ignição é fundamental para o bom desenvolvimento do veículo

Troca e manutenção dos cabos de ignição

Existem diversos sinais que mostram que os cabos de ignição precisam ser trocados. Confira as dicas do Garagem 360 e da Lucas, empresa de manutenção automotiva, para ficar atento aos principais indicadores que demonstram a necessidade de substituição de cabos e velas do seu carro:

• Dificuldade para dar a partida.

• Falhas do motor em marcha lenta.

• Perda de potência no motor em movimento.

• Aumento no consumo de combustível.

• Trancos no motor ao acelerar em ultrapassagens ou subidas.

• A quilometragem da última troca de cabos atinge 40 mil quilômetros.

Caso o carro esteja apresentando algumas dessas situações, o ideal é consultar um mecânico de confiança e fazer a troca, se necessário, para evitar gastos e problemas inesperados no futuro. Além disso, a qualidade da peça influencia no bom funcionamento do sistema.

