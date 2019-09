Pedro Scooby e Anitta se encontram na mesma boate e cantora se esconde na cozinha

16/09/2019 | 15:11



Embora tenham terminado o relacionamento, Anitta e Pedro Scooby ficaram cara a cara na Vitrinni Loungue, uma boate na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na madrugada desta segunda-feira, dia 16 - e o encontro não foi muito amigável.

Segundo o colunista Leo Dias, Scooby foi orientado pelos amigos a ir embora, mas ele ficou rodeando o lugar onde Anitta estava. Quem também marcou presença foi o jogador Gabigol e a funkeira Jojo Toddynho, que teria pedido para ele ir embora. Ainda segundo o colunista, Anitta chegou a se esconder na cozinha para não encontrar o ex-namorado. Eita!

O surfista pareceu incomodado com os boatos e se pronunciou em seu Instagram na tarde desta segunda:

- Como cada um fala o que quer, eu vim aqui explicar o que de fato aconteceu. Eu fui na boate sim, sempre que eu estou no Brasil eu dou uma passada lá de domingo. Estava com um grande amigo meu, para encontrar com outros amigos. Depois, chegaram algumas pessoas, eu já estava de partida, e a Jojo de fato veio falar comigo, e ela pediu para eu me afastar, mas ela sabe que eu falei que já estava indo embora, e só passei pela cozinha, que é o caminho do meu carro, explicou.

Que tenso, hein?