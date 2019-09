16/09/2019 | 14:11



Ana Maria Braga encantou no último domingo, dia 16, ao dividir com os internautas um momento para lá de fofo com sua família. Ela, que está de férias do Mais Você, aproveitou o final de semana com as netas e, em seu Instagram, compartilhou um clique com as pequenas.

Ana é avó de duas meninas, Maria, a menor na foto, e Joana. Ambas são filhas de Mariana, fruto do relacionamento da apresentadora com o economista Eduardo de Carvalho, com quem foi casada de 1980 a 1992.

Visita às minhas meninas, legendou Ana, com a hashtag amor de vó.

Muito fofas, né?