Silvio Santos recebe carta de repúdio, lê em programa e ironiza: - Eu sou misógino

Silvio Santos deu o que falar durante o seu programa exibido na noite do último domingo, dia 15. No quadro Jogo dos Pontinhos, o apresentador leu uma carta de repúdio que recebeu, onde o remetente - uma advogada - criticava o seu comportamento com as mulheres que eram convidadas para participar da atração. Em um determinado trecho da carta, a advogada alega que a postura de Silvio e do SBT era misógina - e o Dono do Baú ironizou a ofensa.

- Eu não sei o que quer dizer misógina, mas é um nome bonito. Eu sou misógino! Eu sou misógino! Eu sou misógino! Gostei, é um nome bonito, disparou.

No dicionário, misoginia refere-se ao sentimento de repulsa e/ou aversão às mulheres, ou até mesmo à repulsão excessiva do contato sexual com mulheres. Depois, Silvio falou sobre a profissão da dona da carta.

- Ela é advogada. Não vou dar cartaz para ela.

Ele ainda faz piada com as críticas apontadas pela defensora.

- Silvio Santos presta um desserviço à sociedade ao dar esse tipo de incentivo, prejudicando a luta pela igualdade e valorização da mulher. Eu sempre disse que a mulher não vale nada, mas agora está começando a valer, comentou.

Lívia Andrade, então, saiu em defesa do patrão.

- Nós temos direitos iguais porque eu pego no seu peitinho e você também olhou o meu. E eu não achei ruim. Se eu tivesse reclamado ou me sentindo mal por isso, tudo bem. Mas no caso, eu estou aqui, achei divertido e entrei na brincadeira.

Silvio ainda fez mais uma piada.

- Não é a primeira vez que eu pego nos seus peitos murchos, diz para Lívia.

- E se eu quiser, você vai continuar pegando nos meus peitos murchos. Sabe por quê? Porque os peitos murchos são meus, e eu decido quem pega ou quem não pega nos meus peitos murchos. E eu decidi que você, senhor Sisi, pode pegar nos meus peitinhos murchos, ela responde.

Por fim, a apresentadora do Fofocalizando deixa claro que não precisa que ninguém a defenda.

- No dia em que ele fizer algo que me incomode, meu amor, eu vou reclamar e não vou precisar de você para me defender.

