Claudia Mauro diz ter relação de amigo com o marido Paulo César Grande

16/09/2019 | 13:18



Um relacionamento "nem aberto nem fechado". Assim Claudia Mauro definiu seu casamento com Paulo César Grande. O relato foi feito neste domingo, 15, nas redes sociais. A atriz disse que está sendo questionada por amigos e fãs sobre a relação que tem com o marido e se ainda são casados.

"Eu e Paulo Cesar somos amigos, muito amigos, moramos juntos, criamos nossos filhos. Vivemos em harmonia, com muito amor, criando Pedro e Carolina - o maior amor de nossas vidas - em família. Não é um casamento aberto, nem fechado. Não estamos pensando nisso. Foco na criação dos filhos", escreveu.

Sem dar detalhes sobre o assunto, Claudia relata que o casal vive vidas paralelas: "Temos nossa vida em família e nossas vidas particulares, com liberdade e respeito, com lealdade e compreensão, com sinceridade e sem hipocrisia". Paulo César Grande e Claudia Mauro estão juntos há 30 anos.

Claudia não costuma postar muitas fotos de família e prefere preservar a intimidade. "Também penso que não é necessário escrever sobre a nossa vida particular, apesar de sermos pessoas públicas. Mas sei que é natural a curiosidade. E também sei que é pelo carinho e pela torcida", disse.

A atriz enfatiza que a parceria com o companheiro é para sempre. "Amizade é a relação humana mais potente e resistente. Serei sempre apaixonada por ele, pelo ser humano que é, por tudo o que vivemos e ainda viveremos. E, dessa forma, na amizade, posso dizer que somos eternos e imbatíveis! Ninguém, nem nada, nos tira um do outro. Porque somos incansavelmente amigos e nos amamos incondicionalmente. A vida é frágil e vulnerável, passa num sopro. Sejamos felizes, sinceros e acima de tudo, amigos um dos outros", conclui.

No Dia dos Pais, ela prestou uma homenagem a Paulo. "Parabéns a esse pai maravilhoso, dedicado, brincalhão, cheio de amor e responsabilidade, apaixonado pelos filhos. Nós te amamos", escreveu na legenda da foto em que o casal aparece com as crianças.