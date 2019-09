Eles estão de volta! BTS encerra férias e é flagrado em aeroporto

16/09/2019 | 13:11



Que saudade nós estávamos! No início de agosto, o BTS anunciou que entraria de férias logo após um extenso período de shows ao redor do mundo com a turnê Love Yourself: Speak Yourself. A notícia, é claro, repercutiu no mundo todo e muita gente pensou que, na verdade, o grupo estava dando uma pausa. No entanto - e para nossa felicidade - os meninos estão de volta!

Nesta segunda-feira, dia 16, RM, Jin, Suga, Jhope, Jimin, V e Jungkook foram flagrados no aeroporto de Incheon, localizado em Seoul, capital da Coreia do Sul, e, de acordo com o site britânico Independent, a empresa que agencia o grupo, a Big Hit Entertainment, confirmou o fim das férias.

O flagra, é claro, levou os fãs do grupo à loucura e a hashtag BTSisBack, em português BTS está de volta, ficou no topo dos assuntos mundiais mais comentados no Twitter.

Além disso, a Big Hit revelou que os meninos estavam no aeroporto por conta de uma atividade programada que seria, de acordo com o jornal Korea Herald, a gravação de um reality show. Os fãs, é claro, surtaram com a possibilidade, já imaginando que em breve poderá ir ao ar a quarta temporada de Bon Voyage, um programa em que os meninos viajam para um destino, até então desconhecido, e precisam se virar sem a ajuda de agentes ou empresários.

Vale lembrar que no dia 11 de outubro o BTS também tem um show marcado na Arábia Saudita e três apresentações em Seoul agendadas, como parte da turnê de Love Yourself: Speak Yourself.