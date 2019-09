Fã pede para tirar foto com Anitta e termina dentro de casa dela: - Se ele fosse um psicopata eu estava ferrada

16/09/2019 | 13:10



Socorro! Anitta fez Stories divertidíssimos no último domingo, dia 15, em seu perfil no Instagram. A cantora filmou um rapaz em sua piscina e contou que seus amigos de Honório Gurgel o levaram para uma balada recentemente. O rapaz em questão tinha um certo sotaque, o que indicava que se tratava de um dos amigos gringos da funkeira. Até aí, tudo bem. Mas, momentos depois, Anitta revela que o visitante é, na verdade, um fã que pediu para tirar uma foto com ela na Espanha meses atrás. Pode isso?

- Vocês lembram dele, gente? Que veio pedir uma foto comigo lá em Ibiza? Virou meu amigo. Eu e essa minha mania, né? Está aqui em casa. Se ele fosse um psicopata, um sequestrador, um traficante... eu estava ferrada, brincou a poderosa.

E parece que até a mãe de Anitta, Mirian, virou amiga do rapaz. E como os assuntos voam na internet, nem precisamos dizer que já sabemos da identidade do tal fã, né? O nome dele é Tarik Artiba, um criador de conteúdo árabe que expõe suas viagens e estilo de vida.