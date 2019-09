Como é voar na Millennium Falcon, de Star Wars, na Disney World

Paulo Basso Jr.



16/09/2019 | 13:18

Voar na Millennium Falcon, de Star Wars, na Disney World, é a grande atração de Star Wars: Galaxy’s Edge, área aberta no parque Hollywood Studios, em Orlando. Batizado de Millennium Falcon: Smugglers Run, o simulador coloca todo mundo dentro do cockpit do “ferro velho mais rápido da galáxia”, que já foi pilotado por Han Solo, Lando Calrissian e Rey.

Vídeo: Millennium Falcon, de Star Wars, na Disney World

Seis pessoas por vez entram no cockpit com a missão de levar uma mercadoria clandestina para algum ponto remoto do espaço. Em meio à perseguições da Primeira Ordem, dois pilotos, dois atiradores e dois engenheiros devem responder a comandos de voz e do painel luminoso para escapar.

Voltada para toda a família (crianças acima de 97 centímetros podem brincar), a experiência não é tão impactante quanto Flight of Passage, da área Pandora, dedicada ao filme “Avatar” no parque vizinho da Disney World, o Animal Kingdom. Os fãs de Star Wars, porém, costumam se emocionar bastante. Mesmo quem não fala inglês costuma se dar bem ao voar na Millennium Falcon, de Star Wars, na Disney World,

