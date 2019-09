5 apps de edição de fotos queridinhos dos influenciadores

Da Redação, com assessoria



16/09/2019 | 13:18

Cada vez mais numerosos e cheios de funcionalidades, os aplicativos de fotos são fundamentais para quem busca a imagem perfeita. Entre as várias opções disponíveis para download, a Squid, empresa especializada em marketing de influência, fez um levantamento com mais de 2400 influenciadores e descobriu quais os programas de edição mais utilizados pelos eles.

Dos entrevistados, 89,9% disseram que utilizam algum aplicativo para melhorar a qualidade de suas fotos. As opções vão de programas simples até ferramentas mais complexas com vários recursos de edição. A seguir, você confere uma lista com os 5 programas que são os “queridinhos” na edição de fotos, segundo os influenciadores:

1 – Lightroom (74%): o programa permite que o usuário importe uma grande quantidade de fotos automaticamente a partir de uma câmera ou cartão de memória. É possível organizar as imagens em pastas e fazer diversos ajustes em resolução total.

2 – VSCO (35,4%): antigamente chamado de VSCO Cam, é um dos editores de imagens mais completos para o iOS e Android, mas com uma interface mais complexa. Os filtros de ajuste de cor e tonalidade possuem muito mais qualidade.

3 – Facetune (31,4%): faz edições de imagem como se fosse um software profissional, mas com o funcionamento mais simples. O programa pode, por exemplo, te ajudar a retirar uma espinha ou cicatriz de uma foto antes de postar nas redes sociais ou enviar para alguém.

4 – Photoshop (24,1%): sua principal característica é a de ser um editor de imagens com capacidade para manipular os vetores. Ele possui organização de filtros com efeitos como correções de nitidez e desfoque de luminosidade.

5 – Snapseed (2,1%): é um aplicativo do Google com ferramentas completas para edição de fotos, incluindo diferentes filtros. É possível regular brilho, saturação, intensidade, colocar a foto em preto e branco e até adicionar desfoque personalizado.

