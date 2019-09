Grande ABC registra nono caso de feminicídio em 2019

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



16/09/2019 | 13:03



Morreu estrangulada, no início da tarde deste domingo (15), Rosana Silvestre, 38 anos, vítima de feminicídio. O crime foi praticado pelo marido, Fabio Alves Rodrigues, 30, no bairro Batistini, em São Bernardo. Detido pela polícia, o agressor confessou e foi preso em flagrante. Este é o nono caso registrado no Grande ABC só neste ano – em 2018, foram ao menos 32 vítimas.

Rosana foi encontrada morta pelo sogro – padastro do assassino –, Pedro Henrique Chagas, 72, por volta das 13h deste domingo. De acordo com o depoimento do familiar, ele foi até a casa de Rodrigues convidar a nora para tomar café da tarde. Ao chegar na residência, após tocar várias vezes a campainha e chamar por Rosana, resolveu entrar. Ele a encontrou deitada na cama, já sem vida.

De acordo com o depoimento de Chagas, a vítima apresentava diversos sinais de violência pelo corpo e sangramentos no nariz e boca. O marido não estava e, segundo o padastro, o enteado teria dito que sairia cedo de casa e não tinha hora para voltar. Chagas contou aos policiais que o casal brigava constantemente.

Após diligências pelas proximidades do bairro, a polícia encontrou Rodrigues caminhando em rua próxima à de sua casa. Questionado, o agressor confessou o crime e informou que o casal tinha brigado durante a madrugada e, por esse motivo, ele a estrangulou. Ao saber do caso, moradores tentaram linchar Rodrigues, porém foram contidos pela polícia.

O agressor foi encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Dermarchi, passou por avaliação e foi liberado pelo corpo médico. O caso foi registrado no 3º DP (Assunção), onde o criminoso ficou preso temporariamente até que a Justiça determinasse a condenação.

RECORRENTE

Ha dez dias, a equipe do 24º BPM (Batalhão da Polícia Militar) de Diadema prendeu Deivid Paulino Silva Faria, 34 anos, por tentativa de feminicídio contra sua mulher, Joice Rocha Martins, 26. O agressor disse à polícia que premeditou crime e fuga. A vítima foi esfaqueada – foram 15 golpes –, socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada ao Hospital Estadual Serraria, onde passou por cirurgia.

CASOS

Como o crime deste domingo, o Grande ABC registrou nove casos de feminicídio neste ano. De acordo com levantamento feito pelo Diário junto ao TJ (Tribunal de Justiça), em dois anos o aumento crimes desse tipo foi de 33%. Em 2016, a região somou 24 inquéritos, passando para 32 no ano passado. Dos casos de 2019, três foram em Santo André, três em São Bernardo, dois em Mauá e um em São Caetano.