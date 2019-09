Messi treina normalmente e viaja com Barcelona para estreia na Liga dos Campeões

16/09/2019 | 11:58



Recuperado de uma lesão muscular sofrida logo no seu primeiro treinamento na pré-temporada, que o tirou de todos os jogos até agora do Barcelona no Campeonato Espanhol, o craque argentino Lionel Messi treinou normalmente nesta segunda-feira e foi relacionado pelo técnico Ernesto Valverde para o jogo desta terça diante do Borussia Dortmund, na Alemanha, válido pela primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa.

Segundo um comunicado oficial do time catalão, o meia/atacante argentino "recebeu alta médica", após não sentir dores na coxa direita, lesionada desde 5 de agosto no seu primeiro treino da temporada. Sua escalação ainda vai depender do aval de Ernesto Valverde.

Na semana passada, o treinador do Barcelona afirmou que não tinha pressa em escalar Messi e que por isso o craque ficou fora do jogo contra o Valencia, realizado no último sábado, pelo Campeonato Espanhol - goleada por 5 a 2, no estádio Camp Nou, em Barcelona.

Além de Messi, o goleiro brasileiro Neto também está entre os relacionados para o jogo em Dortmund, assim como o garoto Ansu Fati, de 16 anos, apontado como a nova joia das categorias de base do Barcelona.

Barcelona e Borussia Dortmund estão no Grupo F da Liga dos Campeões, ao lado da Inter de Milão e do checo Slavia Praga, que se enfrentam também nesta terça-feira, na Itália.