Programa Agente Cidadão Sênior abre inscrições na próxima semana

Do Dgabc.com.br



16/09/2019 | 11:46



A partir da próxima segunda-feira (23), a Prefeitura de São Caetano, por meio da Comtid (Coordenadoria Municipal da Terceira Idade), abre inscrições para o Programa Agente Cidadão Sênior. Os candidatos devem comparecer pessoalmente na Rua Rafael Corrêa Sampaio, 600, Bairro Santa Paula, das 9h às 16h, seguindo o cronograma de distribuição dos bairros.



O Agente Sênior é destinado a munícipes com idade igual ou superior a 65 anos e poderá selecionar até 400 participantes. Tem por objetivo a promoção da integração e participação das pessoas da Terceira Idade na comunidade em que estão inseridas, a humanização do atendimento aos usuários da rede pública, qualificando a relação recepção/usuário com parâmetros de solidariedade e cidadania.



Os selecionados atuarão em unidades da Prefeitura, por 20 horas semanais, e receberão auxílio pecuniário no valor de um salário mínimo nacional vigente e cesta básica. Os benefícios e atividades terão duração de até seis meses, podendo ser prorrogado por mais um semestre.



DATAS

As inscrições serão realizadas de 23 a 27 de setembro de 2019, conforme cronograma:



23/9 (segunda-feira): moradores dos bairros da Fundação, Prosperidade, Mauá e Barcelona;

24/9 (terça-feira): moradores dos bairros Centro, Santo Antônio e Nova Gerty;

25/9 (quarta-feira): moradores dos bairros São José, Jardim São Caetano e Boa Vista;

26/9 (quinta-feira): moradores dos bairros Cerâmica, Santa Paula e Olímpico;

27/9 (sexta-feira): moradores dos bairros Santa Maria e Oswaldo Cruz.



DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

O candidato deverá apresentar os seguintes documentos (originais e cópia simples): RG, CPF; título de eleitor; comprovante de residência (conta de água, luz, telefone fixo ou IPTU) de setembro de 2016 e setembro de 2019 no nome do candidato, que comprove domicílio e residência de no mínimo três anos em São Caetano do Sul (se os documentos estiverem no nome do cônjuge deverá trazer a certidão de casamento; se não tiver nenhum comprovante de residência em seu nome deverá trazer a declaração de residência da imobiliária ou proprietário do imóvel com firma reconhecida); extrato do Benefício Previdenciário (se aposentado ou pensionista) ou CNIS (se desempregado ou sem registro) com renda máxima de até dois salários mínimos nacionais vigentes, consultados no ato da inscrição na sede da Comtid por representantes do INSS; 1 foto 3x4 recente; e Cartão São Caetano (na ausência deste, o candidato terá o prazo de 30 dias para apresentação).



Também é preciso apresentar os seguintes documentos das pessoas que moram na mesma residência (originais e cópia simples): RG ou certidão de nascimento, se criança; CPF; Carteira Profissional e holerite, se empregado; Extrato do Benefício Previdenciário (se aposentado ou pensionista); CNIS (se desempregado ou sem registro). No caso de trabalho informal, apresentar declaração do valor mensal recebido reconhecida em cartório (modelo disponível no ato da inscrição).



REQUISITOS

Para participar do processo de seleção para o Programa Agente Cidadão Sênior é preciso preencher alguns critérios como ser residente há, no mínimo, três anos em São Caetano; não ser aposentado por invalidez ou estar afastados do exercício de qualquer atividade por motivos de saúde; não exercer outra atividade remunerada; não possuir rendimentos mensais superiores a dois salários mínimos nacional vigente; ter aptidão e habilidade para a atividade exercida. É vedada a inscrição concomitante de cônjuges / companheiros / familiares que residem no mesmo endereço.