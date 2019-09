Andamos: Chevrolet Onix Plus evolui em todos os aspectos

Leo Alves



16/09/2019 | 11:48

Na última quinta-feira (12), a Chevrolet apresentou a nova geração do Onix, carro mais vendido do Brasil. Sempre é um desafio lançar um sucessor para um líder. A Volkswagen teve o mesmo dilema há 11 anos, quando lançou o Gol atual para o lugar do então líder modelo de segunda geração (chamado comercialmente de G4).

No caso do carro da VW, a mudança foi um sucesso e manteve o Gol na liderança de mercado até 2013. E, ao menos nesse primeiro contato com o novo Onix, tudo indica que o modelo vai seguir na ponta do mercado brasileiro.

Chevrolet Onix Plus: evolução

Por enquanto, apenas o modelo sedã foi liberado para o teste da imprensa. Para conhecer melhor o modelo, a equipe do Garagem360 fez um trajeto de aproximadamente 100 km, entre Porto Alegre e o Parque Eólico Osório, no Rio Grande do Sul, a bordo da versão Premier do Onix Plus.

Ao volante, é notória a evolução da nova geração. O banco tem melhor posição para dirigir, embora siga um pouco alto e tenha o encosto de cabeça inteiriço. Visualmente até passa uma impressão mais esportiva, porém a ideia é economizar recursos, mesmo. Apesar deles detalhes, a peça acomoda melhor o corpo e não cansa o condutor.

Outra boa mudança foi no quadro de instrumentos. Ele passou a ter o marcador de velocidade analógico, em substituição ao digital. No meio, a tela do computador de bordo é digital e oferece bons recursos, como o medidor de consumo e o mostrador de velocidade adicional.

O volante também é novo e oferece boa empunhadura. A base chata deixa o visual mais esportivo, além de aumentar o espaço para as penas.

Comportamento apurado

Com 116 cavalos, o motor 1.0 Ecotec turbo dá conta do recado. Ele faz o sedã embalar com gosto, sendo bem linear. Apenas nas retomadas houve uma pequena demora para ganhar velocidade, mas nada que fruste o motorista. O câmbio automático de seis marchas forma uma boa dupla, mas faltaram as borboletas para a troca manual atrás do volante. Para fazer as mudanças por conta, o motorista precisa utilizar o botão posicionado na alavanca.

O comportamento dinâmico foi outro ponto que evoluiu. O Onix está mais gostoso de guiar, sendo estável, mas confortável. Ele absorve bem as irregularidades do solo, porém mantém a carroceria firme em alta velocidade.

Durante nossa viagem, o sedã cerca de 15 km/l, segundo o computador de bordo, número próximo ao aferido pelo Inmetro, que foi de 17 km/l.

Tudo para seguir líder

A Chevrolet adotou uma estratégia ousada: mudou o Onix completamente, mas manteve os preços. Mais seguro, espaçoso e recheado, ele tem tudo para seguir na liderança. Seu principal rival, o Hyundai HB20, terá a nova geração apresentada hoje (16) – com cobertura do Garagem360 – , e pode ser o principal problema para o modelo da marca americana.

Além da melhoria dinâmica, é positivo todos os modelos terem seis airbags, controles de tração e estabilidade, e a nota máxima no Latin NCAP.

Resta saber como será a recepção do mercado para a nova família Onix. O sedã já está chegando nas concessionárias, enquanto o hatch estará à venda apenas em novembro.

Na galeria, confira mais detalhes do novo Chevrolet Onix Plus.

Foto: Leo Alves/Garagem360 Andamos na nova geração do Chevrolet Onix Foto: Leo Alves/Garagem360 Andamos na nova geração do Chevrolet Onix Foto: Leo Alves/Garagem360 Andamos na nova geração do Chevrolet Onix Foto: Leo Alves/Garagem360 Andamos na nova geração do Chevrolet Onix Foto: Leo Alves/Garagem360 Andamos na nova geração do Chevrolet Onix Foto: Leo Alves/Garagem360 Andamos na nova geração do Chevrolet Onix Foto: Leo Alves/Garagem360 Andamos na nova geração do Chevrolet Onix Foto: Leo Alves/Garagem360 Andamos na nova geração do Chevrolet Onix Foto: Leo Alves/Garagem360 Andamos na nova geração do Chevrolet Onix Foto: Leo Alves/Garagem360 Andamos na nova geração do Chevrolet Onix Foto: Leo Alves/Garagem360 Andamos na nova geração do Chevrolet Onix Foto: Leo Alves/Garagem360 Andamos na nova geração do Chevrolet Onix Foto: Divulgação Andamos na nova geração do Chevrolet Onix Foto: Leo Alves/Garagem360 Andamos na nova geração do Chevrolet Onix