Oferta de troca de títulos da Petrobras com vencimento em 2030 chega a US$ 6 bi

16/09/2019 | 11:30



A oferta de troca de títulos no exterior por novos com vencimento em 2030 que a Petrobras anunciou por sua subsidiária Petrobras Global Finance B.V. alcançou US$ 6.075.994.000,00. Desse montante, US$ 2.782.440.087,68 serão pagos em dinheiro.

Os detentores de títulos que entregaram até o vencimento da Exchange Offer, que expirou às 17 horas de Nova York na última sexta-feira, 13, vão poder trocar seus títulos e receber a parte do pagamento em dinheiro no próximo dia 18.

Os novos títulos somam US$ 4.109.583.000, com cupom de 5,093% a.a., com retorno (yield) das notas do Tesouro Americano de referência, fixada em 1,873%, mais taxa de 3,220%, e vencimento em 15 janeiro de 2030, com pagamento de juros semestrais.

Recompra

Outra operação de gestão de dívida em curso era a oferta de recompra, em que detentores de títulos equivalentes a US$ 49.535.000,00 aderiram. O pagamento também ocorrerá no dia 18, acrescidos de juros.