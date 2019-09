Bolsonaro volta a Brasília e Mourão segue interino por mais 2 dias, diz porta-voz

16/09/2019 | 11:27



O presidente Jair Bolsonaro retornará a Brasília nesta segunda-feira, 16, depois que receber alta do Hospital Vila Nova Star, o que deve ocorrer no período da tarde, após sessão de fisioterapia, afirmou o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rêgo Barros. Bolsonaro se recupera, em São Paulo, de uma cirurgia realizada no dia 8 de setembro, para correção de uma hérnia incisional.

Bolsonaro, no entanto, só deve assumir a Presidência da República na quinta-feira, 19. Até lá, o presidente em exercício é o general Hamilton Mourão. A previsão era de que Bolsonaro retomasse o cargo nesta terça-feira, 17. Segundo Rêgo Barros, a decisão foi tomada por orientação médica, para que Bolsonaro tenha "um descanso maior e uma recuperação mais rápida."

De acordo com o diretor-médico do Hospital Vila Nova Star, Antônio Antonietto, Bolsonaro permanece com uma dieta cremosa e foi suspensa a alimentação endovenosa, diretamente na veia. "A evolução da dieta vai ser dada conforme a recuperação em domicílio", afirmou Antonietto.

Na semana passada, Bolsonaro chegou a usar uma sonda nasogástrica para retirada de ar e líquidos do estômago e do intestino, após uma distensão abdominal.

Viagem a Nova York

O porta-voz confirmou que está mantida a viagem de Bolsonaro a Nova York, onde o mandatário discursará na abertura da Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), no dia 24 de setembro. A ida do presidente, no entanto, foi adiada do dia 22 para o dia 23. O retorno está previsto para o dia 25, depois de uma parada no Texas para, segundo Rêgo Barros, encontrar-se com empresários ligado ao setor militar.

De acordo com o porta-voz, o diálogo será para entender as possibilidades "de o Brasil, por meio dessa interlocução, efetuar alguma atividade comercial."

Antes da viagem aos Estados Unidos, a equipe médica do Hospital Vila Nova Star que acompanha o presidente deverá ir a Brasília realizar uma avaliação. Bolsonaro "vai exercer a Presidência da República entendendo as necessidades de adequar-se a eventuais limitações", disse Rêgo Barros. O porta-voz também confirmou que Bolsonaro deverá viajar à Ásia no final de outubro.