Os melhores detinos para viver aventuras extraterrestres

16/09/2019 | 10:18

O ano de 2019 marca o 30º aniversário de um dos primeiros avistamentos de OVNI (objeto voador não identificado) já registrados. O fenômeno ocorreu em Bonnybridge, na Escócia. Na ocasião, um objeto vermelho surgiu no céu e avançou em direção a bombeiros que combatiam um incêndio, antes de voar para longe e ser substituído por um segundo objeto, que sobrevoou um lago nas proximidades. Para celebrar esse aniversário, a Booking.com, empresa de turismo, selecionou alguns lugares para quem quer viver aventuras extraterrestres.

Lugares para aventuras extraterrestres

Bonnybridge, Reino Unido

Divulgação A cidade é conhecida por ser o primeiro local a ter identificado uma ação fora do comum

No final da década de 1980 e começo dos anos 1990, Bonnybridge, na Escócia, tornou-se famosa por seus relatos de OVNIs. Segundo ufólogos, essa é a capital mundial de avistamentos, contabilizando mais de 300 por ano.

Bonnybridge é uma cidade pequena, mas perfeita para quem se interessa por sua história e quer arriscar algum avistamento. De quebra, ela fica pertinho de uma das mais completas fortalezas romanas ainda em pé.

Onde se hospedar

O turista que visitar a região pode ficar nas redondezas, em Falkirk, no Craignish Apartments. Estes apartamentos oferecem wifi grátis, forno, micro-ondas e máquina de café.

Talca, Chile

Divulgação O Chile conta com lugares diferentes para visitar

Caso esteja à procura de ETs, vale a pena visitar o Chile, um dos países com mais registros de avistamentos de OVNIs. O local também abriga um dos mais importantes observatórios do planeta, algo vantajoso não só para fãs de astronomia, como também caçadores de extraterrestres. O Chile até mesmo criou uma rota oficial de turismo ufológico de 30 km.

Onde se hospedar

Fique perto de San Clemente, caso deseje conhecer a rota ufológica. O Barcelona Inn (na vizinha Talca), um Cama e Café (B&B), é uma ótima opção para quem precisa descansar depois de um dia pesado de caça a ETs.

Os turistas podem mergulhar na piscina ou tirar uma soneca na rede enquanto refletem sobre o local. Além disso, antes de cair na estrada em busca de mais avistamentos, uma boa sugestão é se abastecer com as maravilhosas opções do buffet de café da manhã continental que o hotel oferece.

Área 51, Nevada, EUA

Divulgação A cidade é conhecida pela famosa área 51

A Área 51, uma das instalações militares mais secretas do mundo, está localizada no meio do deserto de Nevada. Sua existência era oficialmente negada pelo governo dos EUA até 2013, quando a CIA admitiu sua localização.

Devido à natureza secreta da instalação, há muitos boatos sobre o que exatamente ocorre ali – muitos acreditam que a base é usada para pesquisar vida alienígena.

Onde se hospedar

Nevada oferece muito mais do que teorias de conspiração, como parques nacionais, áreas preservadas e, é claro, Las Vegas. Uma boa opção é se hospedar perto da Cidade do Pecado e dar uma passadinha por lá.

A dica é ficar no The Cliffs at Peace Canyon, um parque turístico localizado a 13 km de Las Vegas. Os apartamentos são equipados com uma cozinha e área de estar, e a propriedade conta com piscina, área de lazer e lareira.

Wycliffe Well, Austrália

Divulgação A Austrália também é um país que deve ser visita para quem quer ver OVNIs

Conhecido pelos constantes relatos de OVNIs, Wycliffe Well, pequeno povoado no Território do Norte, se autodeclara capital ufológica da Austrália.

A temporada de avistamentos ocorre entre maio e outubro. O histórico ufológico do povoado remonta à Segunda Guerra Mundial, quando soldados passaram a registrar as ocasiões em que não conseguiam reconhecer objetos avistados no céu. Infelizmente, porém, o livro em que eles reuniram essas informações foi roubado em 1990.

Onde se hospedar

Além de possíveis OVNIs, não há muito mais para ver em Wycliffe Well. Então, vale a pena se hospedar em um local mais movimentado, como Alice Springs, e fazer um bate-volta para Wycliffe.

Jump Inn Alice é um ótimo hostel para quem está no pique de caçar ETs, mas com um orçamento mais apertado. A propriedade oferece uma área externa com piscina e está próxima a outras atrações turísticas, como o Reptile Center e o Jardim Botânico Olive Pink.

Triângulo-M, Rússia

Divulgação O local é um destino conhecido por pessoas que acreditam em OVNIs

O Triângulo-M , na Rússia, está localizado a centenas de quilômetros de Moscou, em uma remota região montanhosa. Essa área de 11 mil hectares é famosa pelos avistamentos de objetos voadores, assim como de pontos brilhantes no céu.

Onde se hospedar

Perm é uma cidade próxima aos montes Urais e oferece diversas atrações culturais, como galerias de arte, museus e um zoológico. O Krasnoflotskaya Apartments é um ótimo refúgio depois de um dia explorando Perm. Perto da galeria de arte, do teatro de ópera e do zoo, nenhum hóspede ficará entediado enquanto não estiver explorando o Triângulo-M.

Roswell, Novo México, EUA

Divulgação A cidade no México é conhecida por muitas teorias de conspiração

A lenda afirma que, no final dos anos 1940, uma nave caiu em Roswell. As Forças Armadas dos EUA disseram que a queda foi de um balão meteorológico, mas ufólogos acreditam que essa é uma teoria da conspiração e que os militares acobertaram o acidente de um OVNI.

Por esse motivo, ufólogos ainda se reúnem em Roswell para trocar suas histórias no UFO Museum and Research Center.

Onde se hospedar

Próximo ao campo de golfe Spring River, o Roswell Inn é ótimo para quem deseja visitar o museu ufológico, a apenas 2,5 km de distância. Essa pousada oferece café da manhã continental, além de wifi grátis. Nas redondezas, há uma grande variedade de lojas e restaurantes.

