6 dicas essenciais para conservar seu celular

16/09/2019 | 10:18

No Brasil, a troca de smartphones ocorre, em média, a cada 13 meses. O interessante é que nem sempre o usuário compra um modelo novo. Celulares refabricados estão ganhando espaço no mercado. A Yesfurbe, plataforma brasileira de compra e venda de smartphones refabricados, por exemplo, completou um ano de operação com crescimento de 526%. Os números superam o crescimento do setor, que de acordo com a IDC (International Data Corporation) cresceu 162,5% em relação a 2018.

Pensando em ajudar os compradores, a Yesfurbe separou algumas dicas de como conservar os celulares para que eles durem o máximo possível. Confira!

1. Use capa protetora

A capinha é um item essencial para quem deseja proteger seu celular. Quedas e arranhões são muito comuns e a utilização desse acessório vai garantir que seu aparelho mantenha a aparência de novo por mais tempo.

2. Película

Talvez mais importante do que a capa protetora, esse deveria ser considerado um item obrigatório para os smartphones. A película comum protege seu aparelho de arranhões. Agora, se você quiser evitar a quebra da tela do seu aparelho, nada melhor do que uma proteção de vidro.

3. Não utilize toda a memória interna

Estar sobrecarregado pode trazer malefícios ao funcionamento do celular. Para evitar aquela travada ou pane, busque não utilizar toda a memória interna disponível no aparelho. Se o seu smartphone tem 32 GB de armazenamento, por exemplo, deixe ao menos 2 GB livres. Uma solução é armazenar os aplicativos, fotos e músicas no cartão SD.

4. Higienize de forma correta

A limpeza do celular é essencial para mantê-lo longe de bactérias, mas isso é preciso ser feito da maneira correta. Apenas um pano umedecido com álcool isopropílico é o bastante para higienizar o aparelho. Nunca use outro tipo de componente, pois podem entrar no aparelho e danificar peças internas.

5. Mantenha o aparelho longe do banheiro

As pessoas costumam levar os smartphones em todos os lugares e a hora do banho não é exceção. O problema é que a umidade do chuveiro pode se infiltrar no celular e percorrer circuitos eletrônicos causando grandes danos.

6. Nunca deixe o celular descarregar por completo

Deixar que seu aparelho descarregue até desligar diminui bastante seu ciclo de vida. Um estudo da Battery University revelou que quanto menos descarregar a bateria, mais ela vai durar. Por exemplo, se você tem um celular e costuma descarregá-lo, o ciclo será de até 600 cargas completas. Mas ao deixar a bateria descarregar até, no máximo, 40%, o ciclo de vida dela multiplica em 5, podendo chegar a 3.000 cargas completas.

