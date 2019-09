Grazi Massafera e Caio Castro curtem fim de semana juntos em Ubatuba

16/09/2019 | 10:10



Parece que o affair entre Caio Castro e Grazi Massafera está ficando sério! Depois se serem visto aos beijos em festa de aniversário de Luciano Huck, os dois foram clicados juntos curtindo o fim de semana em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo.

De acordo com o jornalista Léo Dias, os dois estavam em uma cafeteria, na manhã do último domingo, dia 15, quando foram flagrados por uma seguidora de um Instagram de fofocas. Ambos estavam de óculos escuros e Grazi aparece sorridente na foto.

Segundo Fábia Oliveira, do jornal O Dia, eles passaram o fim de semana juntos na praia da Lagoinha e tentaram evitar o assédio dos fãs para não entregarem que estavam juntos. Uma moça que vendia açaí na praia com seu filho tentou tirar uma foto com os atores, no entanto, eles se recusaram a posar para o clique. Depois que a mulher e seu filho saíram andando, Caio voltou atrás e fez a foto com o garoto.

Por enquanto, os dois não se pronunciaram sobre os rumores de que estariam vivendo um romance. Será que agora eles assumem?