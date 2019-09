Campeão da Libertadores pegará time da Ásia ou da Tunísia na semifinal

16/09/2019 | 09:50



A Fifa realizou nesta segunda-feira, em sua sede em Zurique, na Suíça, o sorteio do Mundial de Clubes deste ano, que será realizado desta vez no Catar - sede da Copa do Mundo de 2022. Nele, ficou definido que o campeão da Copa Libertadores fará a sua estreia, no dia 17 de dezembro, já pelas semifinais, contra o vencedor do duelo de quartas de final entre o tunisiano Espérance, vencedor da Liga dos Campeões da África, e o representante da Liga dos Campeões da Ásia.

A luta pelo título da Libertadores já está nas semifinais. Em outubro, de um lado da chave estão dois clubes brasileiros, Flamengo e Grêmio, que duelarão nos dias 2 (em Porto Alegre) e 23 (no Rio de Janeiro). Do outro estão os grandes rivais argentinos River Plate e Boca Juniors, que reeditarão a polêmica final do ano passado, vencida pelo River em uma partida em campo neutro, o estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha. A decisão desta temporada será em jogo único, no dia 23 de novembro, em Santiago, no Chile.

Um dos possíveis rivais do campeão da Libertadores teve o seu título continental confirmado apenas nesta segunda-feira. O Comitê de Apelações da Confederação Africana de Futebol (CAF, na sigla em francês) negou a apelação do Wydad Casablanca, do Marrocos, que pedia a realização de uma nova final contra o Espérance. No jogo decisivo, disputado no dia 31 de maio, em Túnis, os jogadores do time marroquino abandonaram o campo quando perdiam por 1 a 0 e tiveram um gol anulado por impedimento, em sinal de protesto pelo não funcionamento do árbitro de vídeo (VAR).

Já no caminho do Liverpool, o campeão da Liga dos Campeões da Europa, que fará a sua estreia no dia 18 de dezembro, pode aparecer o Al Sadd, representante do país-sede que tem como técnico o ex-meia espanhol Xavi Hernández, ou o Hienghène Sports, da Nova Caledônia, campeão da Oceania, que se enfrentam na primeira fase - no dia 11 -, ou o Monterrey, do México, campeão da Concacaf, que estreia na segunda fase.

Para este Mundial, a Fifa e o Comitê Organizador ainda não divulgaram quais estádios serão utilizados. A decisão pelo terceiro lugar e a grande final serão disputadas no dia 21 de dezembro.

Confira a tabela do Mundial de Clubes da Fifa:

11/12 (quarta-feira)

Jogo 1 - Al Sadd (Catar) x Hienghène Sport (Nova Caledônia)

14/12 (sábado)

Jogo 2 - Monterrey (México) x Vencedor do Jogo 1

Jogo 3 - Campeão da Ásia x Espérance (Tunísia)

17/12 (terça-feira)

Disputa de quinto lugar - Perdedor do Jogo 2 x Perdedor do Jogo 3

Semifinal - Campeão da Copa Libertadores x Vencedor do Jogo 3

18/12 (quarta-feira)

Semifinal - Vencedor do Jogo 2 x Liverpool (Inglaterra)

21/12 (sábado)

Disputa de terceiro lugar

Final