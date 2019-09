Concurso público da Câmara de Mauá é cancelado depois de assalto

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



16/09/2019 | 09:22



A Vunesp cancelou a prova de concurso público para preenchimento de 46 vagas na Câmara de Mauá, que seria aplicada ontem. Segundo o informativo da empresa, o motivo foi assalto a uma das equipes de aplicação durante o percurso para o local dos exames. As provas serão reaplicadas, no entanto, a nova data ainda não foi determinada.

O presidente da Câmara, Vanderley Cavalcante da Silva, o Neycar (SD), replicou a nota, sem dar detalhes.

Segundo apurou o Diário, um coordenador da prova foi abordado ao chegar na EE Professor João Paulino, no Parque São Vicente, local onde o exame seria aplicado. Os criminosos estavam armados. Depoimentos relatados à polícia indicaram que o carro foi levado pelos assaltantes juntamente com as provas.

Procurada, a assessoria da Câmara de Mauá informou que somente hoje dará posicionamento oficial sobre o caso.

O exame deve preencher 46 vagas na Câmara. Os salários variam de R$ 2.090,10 (auxiliar de jardinagem) a R$ 7.575,93 (procurador legislativo). As inscrições já estão encerradas.