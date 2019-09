Bibliografia da resistência

Ademir Medici



“Estamos na América Latina, década de 60, em plena guerra fria e com profundos reflexos da revolução cubana nos jovens da época. Os golpes militares foram ocorrendo como uma reação à ameaça comunista. No Brasil e na Bolívia, em 1964, na Argentina, em 1966, no Peru, em 1968, e depois, na década de 70, mais golpes, novamente na Bolívia, em 1971, no Uruguai e no Chile, em 1973, e na Argentina, em 1976.”

A Justa Rebeldia das Mulheres na América Latina e Caribe. As Mulheres Que Não Foram Silenciadas (Instituto Centro de Memória & Atualidades; síntese de seminário internacional realizado em 2016, em Santo André).

Diário há 30 anos...

Sábado, 16 de setembro de 1989 – ano 32, edição 7172

Manchete – Maluf e Ulysses Guimarães na TV irritam Sarney com ofensas ao seu governo

Diadema – Prefeitura propõe cessão de 40% da área do Gazuza.

Educação – Conselho Estadual de Educação diz que aluno inadimplente tem amparo legal para ir à aula.

Polícia – Assassinos de taxista são presos em Ribeirão Pires.

Em 16 de setembro de...

1914 – I Guerra. Manchete do Estadão: a contraofensiva dos aliados; a atitude dos italianos; os radicais, os nacionalistas e os partidos extremos se declaram favoráveis à guerra.

1939 – II Guerra. Manchete do Estadão: aumenta a pressão dos franceses contra a linha Siegfried (na Alemanha).

Comerciantes, importadores e industriais pedem providências para que venham ter ao Porto de Santos as mercadorias que, por motivo da guerra, ficaram retiradas em outros portos.

1959 – O secretário Queiroz Filho (Educação do Estado) inaugurou dia 10 de setembro o Grupo Escolar do bairro Campestre e visitou o Grupo Escolar do Parque das Nações, ambos em Santo André.

Ante a prolongada estiagem, o cardeal-arcebispo de São Paulo, dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Motta, determinou ao Clero que seja rezada, durante a missa, a oração Ad petendam pluviam.

1969 – Uma vaca foge da Swift e provoca confusão nas ruas de Utinga.

974 – Começa a vacinação contra a meningite no Grande ABC.

2014 – Fundação Pró-Memória de São Caetano realizava a exposição virtual Entre Tempos e Flores, em comemoração à primavera.

Hoje

Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio

Santos do dia

Cipriano. Um dos santos mais importantes do século III: Táscio Cecílio Cipriano, também conhecido por São Cipriano de Cartago.

Edite

Municípios brasileiros

Celebram aniversários em 16 de setembro

Em São Paulo, Paranapuã. Elevado a município em 1964. Antes pertencera como distrito a Dolcinópolis, região de Jales.

Em Minas Gerais, Brasópolis, Campos Gerais, Carmo de Minas, Caxambu, Esmeraldas, Guaranésia, Itaúna, Ituiutaba, Jacutinga e Monte Alegre de Minas

Em Goiás, Caçu

No Ceará, Cariré e Parambu

Em Alagoas, Marechal Deodoro

Na Bahia, Paramirim

No Rio Grande do Norte, Upanema

