15/09/2019 | 21:11



O governo do Rio Grande do Sul solicitou ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) que convoque Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para que os acionistas deliberem sobre um programa de Units da instituição financeira.

A AGE só deverá ser convocada após a oferta subsequente de ações (follow on), anunciada oficialmente na última terça-feira (10). A operação envolve uma oferta secundária de 96.323.426 ações ordinárias, que deve movimentar cerca de R$ 2 bilhões.