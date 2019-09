Tauana Marin

dgabc.com.br



15/09/2019



Com o tempo firme e o temperaturas mais altas, moradores do Grande ABC aproveitaram parques da região, que ficaram bastante movimentados até o início da noite de ontem – os termômetros marcavam entre 25ºC e 27ºC às 18h.



“A semana é corrida para a maior parte das pessoas, trabalhamos, estudamos e mal sobra tempo para olhar para o céu. Aí, quando no fim de semana faz um dia lindo como este (ontem), o pessoal aproveita. Eu sou uma dessas pessoas que vêm ao parque, se exercitam, deixam os filhos com os pés no chão, com grama e terra, e recarregam a bateria para enfrentar mais uma semana”, conta a propagandista Lúcia Pimentel, 33 anos, que estava no Parque Prefeito Celso Daniel com o marido e o filho, Artur, 4 anos.



O aposentado Lúcio Veigas, 65, também aproveitou o dia quente para levar a cachorra Mel para passear. “Esse parque é muito bom, é grande, tem espaço para todos e a gente caminha ouvindo uma musiquinha ao vivo”, disse ele, se referendo aos músicos que se apresentam no local.



O Espaço Verde Chico Mendes, em São Caetano, foi outro parque da região a registrar bom movimento. Todas as quadras esportivas ficaram ocupadas com adolescentes jogando bola. Brinquedos infláveis agitavam a criançada que se revezavam entre eles e os parquinhos. Aos fins de semana, as famílias têm à disposição barraquinhas de artesanato e comidas caseiras. Outras pessoas aproveitaram o clima quente e fizeram piquenique com muitas frutas. Maria da Conceição, 45, foi além. Em um dos quiosques, fez a festa de aniversário do filho, Renan, que completou 12 anos. “Chamei uns amiguinhos dele que também moram aqui e os parentes mais próximos, cantamos parabéns e trouxe algumas coisas no isopor, como bebidas, picolés, bolo gelado e lanchinhos naturais. O gasto é baixo e a diversão, garantida”, celebra ela, que levou detalhes para a decoração com o tema Batman.



Redes em árvores também serviram de descanso para muitos enquanto grupo de musica embalava muitos casais a dançarem o ritmo forró.



Após alguns anos morando em São Caetano, a dona de casa Cleibiana da Silva, 27, foi conhecer o espaço com o marido e os dois filhos. “Eu me impressionei com a estrutura e o tamanho do parque, até lago tem. Às vezes a gente quer descansar no domingo e acaba não saindo de casa, mas agora que conheço, mudei de ideia. As crianças aproveitam e a gente curte junto.”